23.4 C
Ankara
20 Mayıs 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Denizli'de şampiyon iki takımın taraftarları kavga etti
Denizli'de Galatasaray'ın Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi ve Denizlispor'un da 1. Lig şampiyonu olup Süper Lig'e çıkmasını kutlayan iki takımın taraftarı karşılaşınca arbede yaşandı.
Spor Gündemi ve Haberleri

Denizli’de şampiyon iki takımın taraftarları kavga etti

Editör Editör

-

4
0

Denizli’de Galatasaray’ın Süper Lig’in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi ve Denizlispor’un da 1. Lig şampiyonu olup Süper Lig’e çıkmasını kutlayan iki takımın taraftarı karşılaşınca arbede yaşandı.

Birbirlerine şişe fırlatıp kavga eden gruplara, Çevik kuvvet TOMA’yla su sıkıp müdahale etti.

Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray’ın Denizli’deki taraftarları meydanları doldurup ellerinde sarı kırmızı bayraklar kutlama yaptı. 1. Lig şampiyonu olan ve Süper Lig’e çıkan Denizlispor’un Atatürk Stadı’nda yapılan kupa töreni sonrası yeşil siyahlı taraftarlar da meydana indi. Şampiyon olan Galatasaray ve Denizlispor’un taraftarları şehirde kutlama yaptı, araçlarıyla tur attı. Delikliçınar Meydanı’nda iki takımın taraftarları arasında başlayan gerginlik tartışmaya dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri iki takım taraftarının arasına girip duvar ördü. Ancak başka sokaklardan iki takımın taraftarları meydanda birbirlerine saldırdı, şişe ve meşale fırlattı.  Çevik Kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederken, TOMA’yla taraftarların üzerine su sıkıldı. Polisin müdahalesinin ardından taraftar grupları dağıldı. 

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikMustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Hareketi
Sonraki İçerikFatih Terim’in Galatasaray’da 8. şampiyonluğu
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

‘İftar sonrası art arda içilen sigara öldürücü olabilir’

Editör -
Adana'da özel bir hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, iftarın ardından yoğun bir şekilde içilen sigaranın ölüme varabilecek sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

İftardan sonra mutlaka tarçına yer verin

Kilo almanızın nedeni duygusal açlık olabilir

Ukrayna’da Zelenskiy görevine başladı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Spor Gündemi ve Haberleri

Anadolu Efes, Avrupa ikincisi oldu

Editör -
THY Euroleague Final-Four Finali'nde Anadolu Efes, Rus rakibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci oldu.
Devamını Oku
Galatasaray

Fatih Terim’in Galatasaray’da 8. şampiyonluğu

Editör -
2018-2019 sezonunda 8 puan geriye düşmesine rağmen, Terim takımını 8. kez şampiyonluğa ulaştırdı.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Oruçlu maça çıkan futbolcularda sakatlık riski

Editör -
Ramazan ayında oruçlu olarak maça çıkan futbolculara Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Haluk Saçaklı'dan uyarı geldi.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Sehic: Fenerbahçe’yi biliyoruz, galibiyet alacağız

Editör -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kaptanı Sehic, Fenerbahçe maçını kazanacaklarını söyledi. yüzde yüz hazır olduklarını söyledi.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71