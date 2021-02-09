Denizli’de özel tasarım akciğer figürlü ‘sigarayı bırak hayatı bırakma’ mesajı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ne dikkat çekmek için bir tarafı kurumuş yaprak ve boş sigara paketleri, diğer tarafı ise yeşil bitkilerden oluşan dev akciğer figürü hazırlandı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda 1 gün sergilenecek olan özel tasarım akciğer figürünü Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşlarla birlikte inceledi. Başkan Zolan, ‘Sigarayı bırak hayatı bırakma’ çağrısında bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ne özel çalışma yaptı. Bir tarafı kurumuş yaprak ve boş sigara paketleri, diğer tarafı ise yeşil bitkilerden oluşan bir akciğer figürü hazırladı. Özel tasarım dev akciğer figürünün üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sigarayı bırak, hayatı bırakma’ yazısı eklendi. Ardından da sigaranın zararlarına dikkat çeken tasarım, ‘15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na yerleştirildi. Sigara içen kişinin akciğeri kurumuş yapraklara, sağlıklı kişinin ise yeşil bitkilere benzetildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da vatandaşlarla birlikte dev akciğer maketini inceledi.

‘GERÇEĞİ BU FİGÜRDE GÖREBİLİRİZ’

Başkan Zolan, ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ne dikkat çekmek için farklı bir çalışma gerçekleştirmek istediklerini belirterek, “Sigaranın zararlarını herkes biliyor. Bir kişinin dahi sigarayı bırakması çok önemli. Burada demirden yapılan akciğer figürünün yarısı kurumuş yapraklarla, diğer yarısı ise yeşil yapraklarla donatıldı. Sigara içtiğiniz ve içmediğiniz zaman ne olduğu gerçekçi bir şekilde anlatıldı. Akciğerimizi gözümüzle göremediğimiz için onun çok sağlıklı olduğunu düşünürüz. Oysa sigara içenler, akciğerlerinin simsiyah olduğunu, gerçek renginin kaybedildiğini görseler bir dakika bile düşünmeden bırakırlar” dedi.

‘İYİ Kİ 14 YIL ÖNCE SİGARAYI BIRAKMIŞIM’

Sigarayı hayatından 14 yıl önce tamamen çıkarttığını anlatan Başkan Zolan, “Ben de sigara içen bir kişiydim. Tüm sigaraya bağımlı olanların, bu özel günde sigarayla vedalaşsın istiyorum. İyi ki bırakmışım; yedek bir vücudumuz, akciğerimiz, kalbimiz, böbreğimiz yok. Sigara içen tüm vatandaşlarımızın zihninde bu çarpıcı anlatımın şekillenmesini istiyorum. Çocuklarının yanı sıra eşiyle ve dostlarıyla daha çok vakit geçirmek isteyen sigarayı bıraksın” diye konuştu.

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