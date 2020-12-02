Denizli’de otomobil şarampole yuvarlandı, arkasındaki 8 araç çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi'nde 25 kadın tarafından özellikle kış aylarında dokunan halılar, başta ABD'de olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba sarf eden kadınlar, günlük yevmiyeleri ile ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.