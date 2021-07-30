Denizli’de ormanlık alanlara girişler 3 ay yasaklandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de olası yangınlara karşı il genelindeki ormanlık alanlara girişler 3 ay boyunca yasaklanarak önlem alındı.

Denizli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı, ilerleyen günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek yangınlara karşı 31 Temmuz’dan, 31 Ekim 2021 tarihine kadar il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ormanlık alanlar ile buraların yakınında izin verilen yerlerde önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç, 31 Ekim tarihlerine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ilçedeki kanyona giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu.

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