Denizli’de ormandan kesilen ağaçların gelirini zimmetine geçiren 4 kişi tutuklandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de aralarında Orman İşletme Müdürü Mehmet Pekşen (47) ile Uzyenger Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Tekir’in (51) de bulunduğu 5 şüphelinin ormandan kesilen ağaçlardan elde ettikleri geliri zimmetine geçirerek devleti yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait villa ile kooperatif binasındaki aramada bulunan 230 metreküp tomruk Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Denizli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri Beyağaç ilçesinde ağaç kesimi işlerinde yolsuzluk yapıldığı ve kamunun yaklaşık 10 milyon lira zarara uğratıldığı gerekçesiyle operasyon başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ve Beyağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 3 aylık takibinin ardından aralarında Eskere Orman İşletme Müdürlüğü ile Uzyenger Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin de bulunduğu 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hasan Tekir’in kooperatif başkanı olduğu binada gerçekleştirilen aramalarda 230 metreküp tomruk ile evlerinde yapılan aramada suçtan kazanıldığı düşünülen 140 bin lira para ile çok sayıda belge ve dokümanın yanı sıra 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Orman İşletme müdürü Mehmet Pekşen’in Muğla’nın Milas ilçesinde kayınpederi adına yaptırdığı ileri sürülen villada yapılan arama sırasında ise 10 metreküp kaçak kereste bulundu. Yapılan araştırmanın sonunda ormandan kesilen ağaçların yüzde 90’ının kaçak yollarla kooperatife sokulduğu, buradan işlenerek, Muğla ve ilçelerindeki kereste atölyelerine satış yapıldığı öğrenildi. Bu şekilde devletin yaklaşık 10 milyon lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Operasyonda ele geçirilen ağaçlara el konularak Orman İşletme Müdürlüklerine teslim edildi.

4 TUTUKLAMA 1’İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orman İşletme Müdürü Mehmet Pekşen (47), Uzyenger Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Tekir (51) ile yardımcıları Ahmet Duman (44) ve Şefik Can’ın (67) çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmasına, nakliye işi yapan Ö.K’nin (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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