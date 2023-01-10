Denizli’de orman yangını (2)

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SARP ALANDAKİ ORMAN YANGININA ATEŞ SAVAŞÇILARI MÜDAHALE EDİYOR

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında çıkan yangına, bölgenin sarp olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor. Arazözlerin ulaşamadığı yangın bölgesine, kendilerini ‘ateş savaşçıları’ olarak adlandıran orman işçileri el aletleriyle ulaşarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkisindeki bugün henüz bilinmeyen nedenle saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını sarp bölgede halen devam ediyor. Şiddetli rüzgarında etkili olduğu bölgede yangın kısa sürede büyüdü. Bölgede başta Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler, kendilerini ‘ateş savaşçıları’ olarak adlandıran yangın söndürme işçileri, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Arazi araçlarının ulaşamadığı sarp bölgedeki orman yangınına işçiler ellerindeki çapa ve tırmıklarla müdahale ediyor. İşçiler yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor. Yerleşim alanlarına uzak olan yangının şiddetli rüzgarla birlikte yön değiştirme ihtimaline karşı itfaiye ve AFAD ekipleri bölgede önlem aldı.

‘YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMA İHTİMALİ YOK’

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, yangına karadan el aletleriyle mücadele ettiklerini belirterek, “Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiinde çıkan yangına, ekiplerimiz çok kısa sürede müdahaleye başladı. Arazi çok sarp araçların gideceği herhangi bir yol yok. Ancak karadan ateş savcısı orman yangın söndürme işçilerimiz el aletleriyle beraber müdahale başladı. Herhangi yerleşim yerine sıçrama ihtimali yok. Şu anda örtü alanında 4-5 hektarlık alan yandı. Ekiplerimizi tırmıklarla beraber karadan yangının etrafına indirdik. Arozözle basınç yüksek olduğu için su atmamız imkansız olarak gözüküyor. Çıkış nedeni hakkında şu anda bir bilgi yok, yıldırım veya başkası tarafından yakılmış da olabilir. Bizim 30 arazöz ve çok sayıda işçimiz bölgede yangınla mücadele ediyor. İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ile birlikte koordinasyonlarımızı yapıyoruz. İlerleyen saatlerde şiddetli yağmur da bekliyoruz, kontrol altına alacağız” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı da “5 arazöz ve 4 tankerle beraber, Orman Bölge Müdürlüğü ile AFAD’a destek veriyoruz. Su ihtiyacı için ekiplerimizi

bölgede hazır beklemede tutuyoruz” dedi.

AFAD İl Müdürü Ali Etiz ise yangının şu anda herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediğini belirterek, “AFAD merkezi tarafından koordinasyonu sağlıyoruz. Orman ve itfaiye ile birlikte yerleşim yerlerini tehdit ettiği zaman önlem alıyoruz. Ekip ve araç takviyesi için de kent merkezi veya çevredeki illerden tedariki sağlıyoruz. Şu anda takviyeye ihtiyaç yok.” diye konuştu. (DHA)

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-

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