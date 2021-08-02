Denizli’de orman yangını (2) 

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında başlayan yangın, Çamköy ve Alacaoğlu mahallelerini tehdit eder hale geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı ekipler de yangının mahalledeki evlere sıçrama ihtimali üzerine bölgede önlem aldı. Ekiplerin sarp arazide karadan yürüttüğü çalışmalara bir yangın uçağı da havadan destek verdi. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale sona ererken, Türlübey Mahallesi’nde alevlerin yaklaştığı yaklaşık 10 ev jandarma ekiplerinin kontrolünde boşaltıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILAN MAHALLE SAKİNİ YARALANDI, TRAKTÖRÜ YANDI

Yangında traktörü ve su tankeriyle söndürme çalışmalarına katılan Süleyman Köylüoğlu, alevlerin arasında kaldı. Alevler nedeniyle yanmaktan son anda kurtulan Köylüoğlu’nun kollarında yanıklar oluştu. Yaralı Köylüoğlu, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Köylüoğlu’nun traktör ve su tankeri, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangında, söndürme çalışlarında yer alan bir grayder de kül oldu.

Yangın nedeniyle Türlübey Mahallesi’nde oturan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Evlerinin yanına kadar dayanan alevleri kendi imkanlarıyla söndüren vatandaşlar, ormanlık alandaki yangını korku dolu gözlerle izledi. Öte yandan yangın bölgesine de yardım yağdı. Kent merkezinden çok sayıda sivil toplum kuruluşları, başta su olmak üzere temel gıda malzemelerini mahalleye ulaştırdı. Mahallede yangın ve dumandan oluşabilecek olumsuzluklara karşı çok sayıda ambulans da hazır bekletildi.

Yangında alevlerin Çamköy Mahallesi’ne doğru ilerleyişi sürerken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları da devam ediyor. Bölgede, söndürülen alanlarda ise soğutma çalışmaları yapılıyor.

‘ALEVLERDEN CANIMIZI ZOR KURTARDIK’

Yangında evi yanmaktan son anda kurtulan Üsten Kesentürk, “Hayatımda ilk kez bu kadar büyük bir yangına tanık oldum. Alevlerden canımızı zor kurtardık. Büyük korku yaşadık. Yangın evimin dibine kadar geldi. Yanmaktan son anda kurtuldu. Evimizin çevresinde kendi imkanlarımızla soğutma çalışması yapıyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Cennet Demir ise, “Köyümüzün üst kısmında yangın çıktı. Rüzgarla birlikte alevler mahallemizin dibine kadar geldi. Korkuyla söndürme çalışmalarını izliyoruz. Yangın büyürse diye boş alanlarda bekliyoruz” diye konuştu.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)

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