Denizli’de nevresim fabrikasında yangın (4)

5 MİLYON TL’LİK ZARAR

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 4 saatte kontrol altına alınan nevresim üretimi yapılan fabrikadaki yangın, büyük çaplı hasara yol açtı. Fabrikada bulunan tekstil ürünleri ve tekstil makinelerinin hasar gördüğü ifade edildi. Feridun Sevinç’e ait olduğu belirtilen fabrikada, yaklaşık 5 milyon TL’lik zarar olduğu öğrenildi. Toplam 27 araçla 70 kişilik personelin müdahale ettiği yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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