Denizli’de kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, 81 bin TL ceza

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) – DENİZLİ’nin Pamukkale ve Çivril ilçelerinde, 3 farklı adreste kumar oynarken yakalanan 38 kişiye toplam 81 bin 25 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ve Çivril ilçelerindeki 3 farklı adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde adreslere baskın düzenleyen polis, 38 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Ekipler, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 38 kişiye 81 bin 25 lira ceza kesti. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 1 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

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