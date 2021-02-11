Ana Sayfa Güncel Haberler Denizli’de komandolu uyuşturucu operasyonu; 50’den fazla gözaltı- Ek fotoğraf
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Kadir GÜNEŞ- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, arıza yapınca emniyet şeridinde duran TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Hıdır Yavuz (26) ile arkadaşı Mehmet Halil Kurt (29)...
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