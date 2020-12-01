Denizli’de kısıtlama sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlamasıyla, kentteki en işlek cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başladı. Denizli’de de en işlek meydan, cadde ve sokaklar kısıtlamanın başlamasının ardından boş kaldı. Denizli’nin en hareketli yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ıssız bir görüntüye büründü. Kentte, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü. Polis, kentin farklı noktalarında devriye görevini yerine getirirken trafik ekipleri ise cadde ve sokaklarda durdurdukları araçlarda kontroller yaptı.

Polis kontrol noktasında durdurulan Nur Muhammet Y.’ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Nur Muhammet Y. Erzurum’dan geldiğini, yakınlarını telefonla aradığını ancak kendisini kimsenin almaya gelmediğini ve sokakta kaldığını söyledi.

Trafik ekipleri tarafından otomobili durdurulan İsmail Y.’ye ise kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 15 lira ceza kesildi.

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