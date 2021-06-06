Denizli’de iki katlı ev alevlere teslim oldu

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA) – DENİZLİ’nin Çameli ilçesinde iki katlı ev çıkan yangın kullanılamaz hale geldi.

Kızılyaka Mahallesi’nde Hüseyin Turgut’a ait iki katlı evde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Alevlere teslim olan ev, kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı

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