Denizli’de foseptik faciası: 3 işçi öldü, 5 işçi hastanede tedaviye alındı

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, atış poligonu inşaatındaki foseptikte fenalaşan işçi ile onu kurtarmaya çalışan 7 mesai arkadaşı, su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi. İşçilerden 3’ü yaşamını yitirirken, 5 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Jandarma, inşaat sahibi ve şantiye şefini gözaltına aldı.

Karataş Mahallesi’ndeki bir poligon inşaatında çalışan işçilerden biri, öğle saatlerinde, çalışmak için 6 metre derinliğindeki fosseptiğe indi. Uzun süre çıkmayan işçiyi merak eden mesai arkadaşları, foseptiği kontrol ettiklerinde onu yerde hareketsiz buldu. Bunun üzerine 7 arkadaşı da saat 14.00 sıralarında işçiyi kurtarmak için çukura indi. Ancak bu kişiler de fenalık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen 8 kişiden 3’ünün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yarı baygın halde çukurdan çıkarılan 5 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri ise kurulan caraskal ile çıkartıldı. Bu sırada işçilerin mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Olayın ardından inşaat sahibi ve şantiye şefi jandarma tarafından gözaltına alındı.

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