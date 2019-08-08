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Denizli’de Deprem

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Denizli’nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25’te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD depremin 7 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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