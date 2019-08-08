Ana Sayfa Öne Çıkan Denizli'de Deprem Öne Çıkan Denizli’de Deprem Editör - 8 Ağustos 2019 0 0 Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Denizli’nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25’te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin 7 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı. - Reklam - Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Önceki İçerikMustafa Varank ithal atığın önünü mü açtı? Editörhttps://sonsoz.com.tr SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. Güncel Haberler Öne ÇıkanEditör - 8 Ağustos 2019Denizli’de DepremDenizli’nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25’te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Devamını Oku Özel HaberMehmet Akgün - 8 Ağustos 2019Mustafa Varank ithal atığın önünü mü açtı?Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ithal çöplerin ülkeye girişini zorlaştırmak için yayınladığı tebliğ bir gün sonra geri çekildi.Devamını Oku Öne ÇıkanEditör - 8 Ağustos 2019İzmir’de Korkutan Depremİzmir'de Korkutan DepremDevamını Oku YazarlarMurat Özbülbül - 8 Ağustos 2019Borç kötü, faiz şeytani midir?İster kişisel ister kurumsal olarak borçlanalım bu hep tedirgin edici endişe verici bir ekonomik aksiyondur, hele hele de faiz dendi mi bir çok kişinin endişesi daha da artar.Devamını Oku Politika HaberleriEditör - 8 Ağustos 2019Erdoğan’dan Bitlis’in kurtuluş yıl dönümü tebriğiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay‘a tebrik telgrafı gönderdi.Devamını Oku Yaşam HaberleriEditör - 8 Ağustos 2019Bu bayram 4 milyon kurbanlık kesilecek Geçen yıl 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan kesimi yapılan Kurban Bayramı'nda, bu yıl 850 bin civarı büyükbaş ile yaklaşık 3 milyonDevamını Oku Bu Haberler Kaçmaz Özel HaberMehmet Akgün - 8 Ağustos 2019Mustafa Varank ithal atığın önünü mü açtı?Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ithal çöplerin ülkeye girişini zorlaştırmak için yayınladığı tebliğ bir gün sonra geri çekildi.Devamını Oku Özel HaberEmre Yılmaz - 7 Ağustos 2019Havayolu Ucuz Otoyol PahalıHavayolu firmasından alınacak İstanbul – İzmir direk uçuş bileti ortalama 189 TL’den satılıyor ve yolculuk 1 saat 15 dakika sürüyor.Devamını Oku Bunları da beğenebilirsinBenzer HaberlerTavsiye Ederiz Öne Çıkan İzmir’de Korkutan Deprem İzmir'de Korkutan Deprem Editör - 8 Ağustos 2019 Devamını Oku Öne Çıkan Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 captagon hap çıktı Hatay'da, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin captagon hap ele geçirildi. Editör - 8 Ağustos 2019 Devamını Oku Öne Çıkan Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Editör - 8 Ağustos 2019 Devamını Oku Öne Çıkan Başkan Yavaş’tan memurlara bayram müjdesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan memurlara bayram müjdesi geldi. Editör - 7 Ağustos 2019 Devamını Oku