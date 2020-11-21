Denizli’de cadde ve sokaklar boş kaldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlamasıyla, kentteki en işlek cadde, meydan ve sokaklar, boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başladı. Denizli’de de en işlek meydan, cadde ve sokaklar kısıtlamanın başlamasının ardından boş kaldı. Denizli’nin en hareketli yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nın ıssız görüntüsü, dron ile havadan görüntülendi. Kentte, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü. Polis, kentin farklı noktalarında devriye görevini yerine getirirken trafik ekipleri ise cadde ve sokaklarda durdurdukları araçlarda kontroller yaptı.

‘SİPARİŞLERİ DAHA HIZLI GÖTÜREBİLİYORUZ’

Vatandaşların akşam saatlerinde oturup vakit geçirdiği mekanlar kapanırken, paket servis yapan iş yerleri ise mesaisini sürdürdü. Paket servis yapan bir iş yerinde görevli Yeliz Aktepe, sokağa çıkma kısıtlamasında görevlerini sürdürdüklerini belirtti. Tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte hummalı bir çalışma temposu içine girdiklerini ifade eden Aktepe, “Sokağa çıkma kısıtlamasında işimizin başındayız. İşler yoğun olarak devam ediyor. İnsanların gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Siparişlerini onlara götürüyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz” dedi.

Motosikletiyle kuryelik yapan Ufuk Aydın ise, “Kısıtlama başladı ancak biz dahil değiliz. Gıda sektöründeyiz ve evinde kalan vatandaşlara hizmet veriyoruz. Trafiğin olmaması bizim için avantaj oldu. Siparişleri daha hızlı götürebiliyoruz” diye konuştu.

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