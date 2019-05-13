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13 Mayıs 2019
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Denizlispor
Denizlispor
Spor Gündemi ve Haberleri

Denizli’de büyük şölen

Editör Editör

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Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Kardemir Karabükspor’u 6-0 yenen Abalı Denizlispor, bitime 1 maç kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.

Yeşil-siyahlılar 9 sene sonra Süper Lig’e dönerken, Atatürk Stadı’nda binlerce taraftar sahaya girerek Süper Lig’i kutladı. Meşaleler yakan futbolseverler takımı bağrına bastı.

Müzik gösterileriyle coşan Denizlisporlular, teknik direktör Yücel İldiz ve futbolcuları omuzlara aldı. Saha içi ise adeta karnaval görüntülerini andırdı. Denizli’de yer gök yeşil-siyaha büründü, ortalık “Şampiyon Denizlispor” tezahüratlarıyla inledi. Stat hoparlöründen çifte telli çalarken, konfeti gösterileriyle coşku iki katına çıktı.

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