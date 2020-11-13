Denizli’de 74 parça tarihi eser ele geçirildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 74 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu sabah saatlerinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. İş yerinin depo bölümünde yapılan aramalarda, 67 sikke, küpe ve yüzük gibi objelerden oluşan 74 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne gönderildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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