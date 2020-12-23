Denizli’de 4 günlük kısıtlamada turistler, balon turu yapabilecek

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, yılbaşıyla birlikte uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, sıcak hava balon işletmeleri kapsam dışı bırakıldı. Turistler, kısıtlama boyunca Pamukkale’de sıcak hava balonu turu yapabilecek.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs salgınına karşı tedbirlere yönelik kararlar alındı. Valilikten yapılan açıklamada, otel ve konaklama tesislerinde eğlence, balo, yemekli, müzikli yılbaşı kutlama programı yapılmasına ve saat 22.00’den itibaren otel ile konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyeceği bildirildi.

Yılbaşıyla birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, sıcak hava balonu işletmelerinin kapsam dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada, “Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup, turizmin devamlılığının sağlanmasını temin etmek amacı göz önüne alındığında, Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu ile ticari taşımacılık yapmak üzere ruhsatlandırılmış olan balon işletmeleri tarafından otellerde ikamet etmekte olan turistler için uçuş operasyonları gerçekleştiren sıcak hava balonu çalışanlarının da bu kapsamda sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına karar verilmiştir” denildi.

FOTOĞRAFLI