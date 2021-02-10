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Denizli’de 2 mahalleyi bağlayan yol, çöktü

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ’nin Çameli ilçesinde 2 mahalleyi birbirine bağlayan yolda, yağmur nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu çökme meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda onarım çalışması başlattı.
Çameli ilçesinde dün gece şiddetli yağmur etkili oldu. Kalınkoz ve Yeşilyayla mahallelerini birbirine bağlayan yolda, yağmurun zemini yumuşatması sonucu çökme meydana geldi.
Ericek Mevkisinde meydana gelen çökmenin ardından yol ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda onarım çalışması başlattı.  
Kalınkoz Mahallesi Muhtarı Aytekin Erten, daha önce de yollarında çatlaklar ve çökmeler meydana geldiğini anlatarak, “Yolumuz çökme nedeniyle kapandı. Belediye ekipleri, yolu eski haline getirmek için çalışıyor. Çalışmaların 2 gün süreceği söylendi. Ulaşımımızı farklı güzergahlardan sağlıyoruz. Mahallemizde 2 ay önce de buna benzer bir durum meydana gelmişti” dedi.

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