Denizli’de 13 yıl önce öldürülen inşaat ustasının cesedi aranıyor

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Ramazan ÇETİN- Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- DENİZLİ’nin Çameli ilçesinde, 13 yıl önce kaybolan inşaat ustası Bayram Tosun’un (40) öldürüldüğü ortaya çıktı. Tosun’un son görüştüğü arkadaşı Veysel Turhan (52) ile eşi Kezban Turhan (48) ve kayınbiraderi Kemal Biçe (35) gözaltına alındı. Kezban Turhan, Tosun’u, Muğla’nın Menteşe ilçesinde tabancayla öldürüp, gömdüklerini itiraf etti. Polis, Menteşe’deki ormandaki dere yatağında Tosun’un cesedini arıyor.

Çameli ilçesinde yaşayan evli, 1 çocuk babası Bayram Tosun’un 2009’da kaybolmasıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, araştırma başlattı. İnşaat ustası Tosun’un çalışmak için 31 Aralık 2009’da Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan arkadaşı Veysel Turhan’ın yanına gittiğini tespit eden ekipler; Turhan, eşi Kezban Turhan ve kayınbiraderi Kemal Biçe’nin ifadelerini aldı. Turhan çifti ve Kemal Biçe, ifadelerinde Tosun’un yanlarına geldiğini ancak yılbaşı gecesi ayrıldığını söyledi.

TAKİBE ALINDILAR

Tosun’un öldürülmüş olması ihtimaliyle ekipler, 3 kişiye teknik ve fiziki takip başlattı. Denizli’de yaşamaya başlayan Turhan çiftinin olay sırasında kaldıkları Muğla’daki evde 4 ay önce arama yapıldı. Duvarda kan izlerine rastlayan polis ekipleri örnekler aldı. Ancak aradan geçen sürede kanın bozulması nedeniyle DNA eşleştirilmesi yapılamadı. Konuyu takip eden ekipler, Kezban-Veysel Turhan’ı dün İstanbul’da katıldıkları televizyon programında, kayınbiraderi Kemal Biçe’yi ise Denizli’de tekrar gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Önce çelişkili ifadeler veren Kezban Turhan, daha sonra gerçeği anlattı. İfadesinde Bayram Tosun’u Muğla’ya çağırdıklarını söyleyen Kezban Turhan, kendisiyle birlikte olduğu gerekçesiyle eşi Veysel Turhan’ın Tosun’u tabancayla öldürdüğünü ardından dere yatağına gömdüklerini itiraf etti. Veysel Turhan, cinayet suçlamasını kabul etmezken, bugün Cinayet Bürosu ekipleri, Tosun’un öldürüldükten sonra gömüldüğü Muğla’nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi’ne gitti.

Gözaltına alınan Kezban Turhan ile kardeşi Kemal Biçe, gömdükleri yeri polise gösterdi. Polis ve jandarma ekipleri, 2 kardeşin gösterdiği ormanda kazı çalışmaları yaparak Tosun’un cesedini arıyor. Arama çalışmalarına jandarmanın kadavra arama köpeği ‘Sima’ da kullanıldı. Gözaltındaki 3 kişinin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

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