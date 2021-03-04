Denizli’de 116 parça tarihi eser ele geçirildi

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısı olarak çok yüksek riskli il olarak açıkladığı Konya'da, polisin düzenlediği operasyonda ruhsatsız eğlence mekanında, aralarında kadınların da olduğu 40 kişiye 162...