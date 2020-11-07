Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ ve Afyonkarahisar’da tespit edilen 10 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Denizli’de 9, Afyonkarahisar’da 1 adrese baskın yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin, 179 gram eroin, 1 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ile hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 35 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
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Denizli ve Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ ve Afyonkarahisar’da tespit edilen 10 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli, gözaltına alındı.