Denizli Kayak Merkezi sezonu açtı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ’NİN Tavas ilçesindeki Bozdağ’daki Kayak Merkezi, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulması ile sezonu açtı. İlginin yoğun olduğu kayak merkezine gelenlerin pandemi kuralarına dikkat ettiği görüldü.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi’ndeki, şehir merkezine 85 kilometre mesafede bulunan 2 bin 420 rakımlı Bozdağ’da yer alan, kesintisiz 12 kilometre kayma imkanı sunan Denizli Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kayak merkezi, bugün koronavirüs tedbirleri alınarak, sezonu açtı. İlk gün ilginin yoğun olduğu merkeze gelenler, toplam 5 pistte kayak ve snowboard yapıp, kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Kimileri ise merkezdeki 2 telesiyej ve teleskiye binerek, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinden 3 arkadaşı ile kayak merkezine gelen Sümeyye Ayaz, “Bu ilk deneyimimiz olacak. Sezonun açılmasını bekliyorduk. Sonunda açıldı. Sezonun uzun sürmesini istiyoruz. Çok mutluyuz iyi ki geldik. Koronavirüs tedbirlerine uyuyoruz. Burada sıkı denetim var. No korona, yes eğlence” dedi.

Tekirdağ’dan gelen Fatma Menekşeoğlu de sezonun bir haftadır açılmasını beklediklerini belirtip, “Nihayet açıldı. Maskemizi takıyoruz ve mesafeye de dikkat ederek kar keyfini yaşıyoruz” diye konuştu.

Denizli Kayak Merkezi Pist Sorumlusu Hüseyin Kuşanç ise, kayak merkezine Türkiye’nin her köşesinden kayak severlerin geldiğini ifade ederek, “Merkezimiz de amatör ve profesyoneller için ayrı ayrı pistlerimiz mevcut. Çocuklar için de pistimiz var. Toplam 9 bin metrelik pistlerde kayak severler gönüllerince eğleniyor” dedi.

PANDEMİ ÖNMELERİ ALINDI

Kayak Merkezi Sorumlusu Ömer Teke, merkezde koronavirüs tedbirleri uygulandığına dikkati çekip, “Kayak merkezine girişte herkesin ‘HES’ kodu sorgulanıyor. Misafirlerin sağlığı için önlemler aldık. Kayak odasında kiralamalarda tüm eşyalar sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Telesiyejde kişi sınırlaması yapıyoruz. Aynı aile dışında yabancı kişi bindirilmiyor. Yürüyen bant ve diğer tesislerimizde de maske ve mesafeye dikkat ediyoruz” dedi.

Girişin 10 lira olduğu Denizli Kayak Merkezi’nde, kayak ve snowboard kiralamak günlük 50 TL, kızak kiralamak saati 20 TL, telesiyejde tek çıkış 12 lira, günlük sınırsız binişler 100 TL, teleskiye günlük sınırsız biniş 50 TL.

