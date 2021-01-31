‘Denizli Kayak Merkezi’ pandemi kurallarına uygun açılıyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Tavas ilçesinde bulunan Denizli Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 38 santimetreye ulaştı. Bunun üzerine Denizli Belediyesi, Ege Bölgesi’nin en önemli kış turizmi merkezi yapmayı hedefledikleri tesisi, pandemi kurallarına göre sezona hazırlıyor.

Güneş ve deniziyle ünlü Ege bölgesi kış turizminde de iddialı. Bölgenin en önemli kış turizm tesisleri arasında yer alan Denizli Kayak Merkezi’nde yarın sezon açılıyor. Tavas ilçesinin Bahçeköy Mahallesi’nde yer alan tesis, Nikfer mevkiinde 2 bin 420 rakımlı yükseklikte bir bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruldu. En fazla kar yağışının olduğu bölgede bulunan tesisin, kış turizmine açılabilmesi için beklenen kar kalınlığının 38 santimetreye yeni ulaştığı bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yarın açılacak olan tesiste pandemi kurallarına göre kayak severleri kabul edeceklerini bildirdi. Buna göre bölgede ekipler, yol çalışması yaparken, tesis görevlileri, telesiyej, teleski ve yürüyen bantların bakımlarını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirdi.

En uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip tesis, kayak sezonunda hafta içi 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini sosyal mesafe ile maske kuralına uygun kabul edebileceği bildirildi.