Denizli ıssız şehre döndü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de dün saat 21.00’den itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından kentteki meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı, Denizli’de dün saat 21.00’den itibaren uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte kentin işlek noktaları da boş kaldı. Şehirdeki meydanlar, cadde ve sokaklar, ıssız bir görüntü aldı. Kentin en hareketli yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı da boş haliyle dikkat çekti. Devriye görevi yapan polis ekipleri, gerekçesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Trafik ekipleri ise cadde ve sokaklarda durdurdukları araçları kontrol etti. Bazı vatandaşlar, zorunlu gıda ihtiyaçları nedeniyle market ve fırınların yolunu tuttu.

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