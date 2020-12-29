Denizli- Antalya yolunda sis, ulaşımı aksattı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ- Antalya yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde ise yer yer 5 metreye kadar düşen görüş uzaklığında sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Denizli’de, yüksek kesimlere yağan sağanağın ardından sis oluştu. Denizli- Antalya yolunda sabah saatlerinde başlayan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Cankurtaran mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye düştü. Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde ise görüş uzaklığı yer yer 5 metreye kadar indi. Sürücüler, araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, yol kenarında durup, sisin kalkmasını bekledi. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için ekipler önlem aldı.

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