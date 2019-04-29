Denizlerdeki tehlike

Denizler, deniz altı dünyası ve balıklar, her zaman ilgi ve merak konusu olmuş ve kitaplarda, belgesellerde ve araştırmalarda özel yerlerini almışlar ve almaya devam etmektedirler. Her turizm sezonu açıldığında bu konu gündeme taşınır.

Denizlerdeki kirlilik büyük bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.Deniz üstü ve deniz altı kirliliği üzerinde durmalı ve düşünmeliyiz. Evsel atıklar göllere, akarsulara akarak denizlere sinsice ulaşmakta.İnsanlar ve tüm canlılar için sorunlar yaratmakta.Bu sorunları gidermek için bilimsel ve teknik çözümler üretmeliyiz. İhmallarin faturası ülkemize çıkmakmaktadır.

Türkiye sahillerinde,yıl boyunca 60’ın üzerinde sayılı fırtına estiğini ve birkaç gün sürdüğünü bilen balıklar, balıkçılar ve sahilde yaşayan insanlar da kendilerini buna göre düzenlerler.

Deniz sevgisi ile deniz ürünleri sevgisi atasözlerine, öykülere,türkülere ve şarkılara da yansımıştır. İnsanlar, denizler ve deniz ürünleri birbirinden ayrılmaz bir bütünlük oluştururular. Denizlerin derinliklerinde yaşayan zenginlik ile insanın derinliklerinde yaşayan tutkular anlatılmakla bitmez. Genç araştırmacılar bu alanda projeler üretmekte.

Doğanın dantel gibi işlediği kıyıları,eşsiz doğası ve yaşam biçimiyle ‘Dünya mutluluk raporu’nun üst sıralarında yer alan Norveç,görülmesi gereken gözde bir ülke olarak değerlendirilmekte.Türkiye’de buradan geri kalmayan turizme en elverişli bir ülke.

Sevgi, sabır,ustalık ve bilgi isteyen balıkçılık, uçsuz bucaksız denizler kadar geniş ve derin bilgi ve araştırma ister.Kirli sular,bozulmuş doğa dengesi,evsel atıkların akarsdulara ve deniizlere verilmesi vb.yanlışların faturası insanlar çıkar. Misina, olta takımları,kıstırma, zoka,yüksük, kaşık,çıkrık ve olta kamışları gibi malzemeler de dikkatle kullanılmalıdır.

Suyuna ve huyuna göre yetişen balıklar çok kez ayrıntılı olarak bilinmezler: İstavrit,İzmarit,İspari,kayabalığı,lapina,karagöz,eşkine,kırlangıç,hani,horozbina,lüfer,palamut,zargana,levrek,çipura,kefal,tekir,uskumru,kolyos,dere pisisi,camgöz,vatoz, rina, keler,elektrikbalığı,iskorpit,trakonya,yılanbalığı,pavurya,karides,midye,sulina,kalamar,supya,ahtapot,alabalık,sazan,turna,tatlı su levreği,yayın,dere yılanbalığı,kerevit,hamsi…

Önemli sosyal projeleri topluma aktaran bilim adamı, yazar ve gazeteci Selçuk Şirin, ” senede bir gün herkes sokağa,çevre temizlemeyi yerelden ulasula taşıyalım” teması ile kampanyalar başlatmakta. Herkesin kulan vermesi ve bu kunulara öenm ve öncelik vermesi bilincine ulaşması gerekir. Tabiat bize ve çocuklarımıza armağan edilmiştir.Korumasını ve kullanmasını bilmelmeyenler geleceklerini tehlikeye atarlar. Denizlere ulaşan kirlilik dayanılmaz boyutlarda.

Dünya turizmine yön ve şekil veren tarih, kültür ,deniz ve su ürünleri her zaman canlılığını ve güncelliğini korumaktadır.İnsanları ve ülkeleri bu bilince eriştirmek eğitimin de öncelikli görevleri arasında yerini korumaktadır.

Ahtapot ye, pot kırma,hamsi ye zihnin açılsın,karagöz ye gözlerin görsün,denizlerdeki balıkların kralı sayılan LEVREK başta olmak üzere tüm balıklara ve balıkçılara, Ege’den ,Bodrum kıyılarından selam olsun.Sağlıklı ve uzun yaşamak için denizlerden ve deniz ürünlerinden uzak durmayın…

Troya’dan Assos’a ,sart ve Bodrum’a,Side’den Urla’ya ve sayısız antik kentlere uzanan, doğal güzellikleri ile cennet köşesi, özgün uygarlık ve kültür değerleri ile dünya kültür mirası ,güneş ve güzel atlar ülkesi Ege ve Anadolu coğrafyası , dünyanın en eski ve en zengin mitoloji, destan,efsane, kültür, tarih, felsefe ve edebiyat değerlerini bağrında taşımaktadır. Kültür turizmi için en verimli kaynaktır.

Bütün bu değerleri taçlandıran düşünce zenginliği ve aydınlanma felsefesi ile de insanlık tarihine sonsuz bir ışık tutmaktadır. Tarihe, coğrafyaya ve kitaplara sığmayan bu fikir ve düşünce zenginliğini yaratan ve felsefe tarihinde unutulmaz derin izler bırakan, onur ve aydınlık simgesi ölümsüz filozoflara Bodrum kıyılarından selam olsun.

Yeryüzünün suları ile doğası ile, gök yüzünün tarihi,kültürel, doğal ,özgün ve özel tüm zenginlikleri belgeseller aracılığı ile dünya kültür mirası olarak geleceğe aktarılır.

Belgeseller, geçmişi ve bu günü geleceğe taşıyarak en büyük eğitim ve kültür kaynakları olarak insanlığın bilgisini artırırlar.Yerel olanı evrensele taşıyan belgeseller, yerel insanı evrensel bilgilerle donatarak dünyayı sevmesini, korumasını ve geliştirmesini sağlarlar.

Boston’da yaşayan Sophia Bilides’in,Büyükannesi’nin yıllarönce Anadolu’dan getirdiği bir türküyü seslendirmesi, yazarlara ilham veriyor ve tarihe ışık tutuyor:

“Gözlerim Ayvalık gibi bir köy görmedi daha,/Bana sor orayı,çünki oradaydım ben./Gümüş kapıları altın anahtarları vardır,/Ve duru bir su kadar güzel kızları.”

Denizlerdeki kirlilik ve sulardaki bulanıklık devam etmekte.Artık bu benzetmeler yapılamıyor. Atın kendinizi denize ama dikkatli olun kafanıza birşey çarpmasın.Dünya, suyu, havası ,denizleri ve toprağı ile insanlığın ortak değeri olarak korunmalıdır…