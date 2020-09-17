Denizlerin bereketi

Biz Türkler maalesef denize ve denizciliğe çok meraklı, çok düşkün bir kültürden gelmiyoruz. Bizim kültürümüz karasaldır öyle ki, balık mutfağına ciddi bir şekilde düşkün değilizdir ve balık yemeyi de pek sevmeyiz.

Oysa denizler bereket kaynağıdır, ava çıkarsın karnını doyurur, yelken açarsın seni istediğin yöne götürür, dibi petrol, gaz, maden doludur, kıyısına tesis kursan tuz alırsın. Doğal güzelliği ile turizme kaynak yaratır; deniz, kum, güneş bir ülkeye servet kazandırır. Şimdilerde dalga enerjisi tesisleri geliştiriliyor, kıyılarda kurulan rüzgar türbinleri zaten yıllardır elektrik üretiyor.

Biz deniz açısından çok şanslıyız; Türkiye iki yarımadadan oluşan bir ülkedir, Anadolu ve Trakya yarımadalarını Türk boğazları ve Marmara denizi birbirinden ayırır. Türkiye’nin adalar dahil sahip olduğu 8.333 km’lik kıyı şeridinin, yüzde 18.77’si Karadeniz, yüzde 13.56’sı Marmara Denizi, yüzde 29.64’ü Ege Denizi ve yüzde 19.94’ü Akdeniz’de bulunmaktadır. Türkiye’ye ait adaların kıyıya uzunluğu 1.626 km olup toplam kıyı uzunluğunun yüzde 18.08’ini oluşturmaktadır.

Bu kadar uzun bir kıyı şeridine, dünyanın en önemli su yollarından biri olan Türk Boğazlarına sahip, dünyanın merkezinde yer alan Akdeniz’e kıyıdaş olduğumuz halde denizlerden hakkı ile yararlanabiliyor muyuz?

Ne yazık ki hayır. Bu kadar elverişli bir coğrafyada bulunmamıza rağmen denizlerden bir zenginlik kaynağı olarak yararlanmakta epey bir eksiğimiz var.

Ne yeterince balıkçılık yapabiliyoruz, ne deniz ulaşımından kıymeti harbiyesi olacak miktarda bir para kazanabiliyoruz ve nede tersanecilikte bir marka haline gelebiliyoruz. Un var, şeker var, yağ var lakin helva yapacak usta yok anlaşılan.

Peki denizlerimizin üstünden faydalanamıyoruz da altından faydalanabiliyor muyuz? Maalesef bu noktada yeni yeni bir hareketlenme olsa ve denizlerimizde doğal gaz ve petrol arama çalışmaları başlamış bulunsa da bu güne kadar milli gelirimizi arttıracak somut bir gelişme elde edilememiştir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar takdire şayan olsa da bu konuda çok geç kaldığımız aşikardır. Neyse elbette ki geç olması, hiç olmamasından iyidir.

Umut ediyoruz ki en yakın zamanda denizlerimizde bulunan doğal kaynaklar keşfedilir ve çıkarılmaya başlanarak halkımızın bu zenginlikten istifade etmesi sağlanır.

Lozan ve Montrö anlaşmaları sayesinde Marmara denizi ile Çanakkale ve İstanbul boğazlarının hukuki statüsü herhangi bir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde netleştirilmiştir. Özellikle Montrö sözleşmesi ile Türkiye’ye tanınan geçiş ücretlerini tam ve eksiksiz olarak alabilsen bütçemize yıllık yaklaşık 9 milyar dolarlık bir katkı yapacaktır. Bu ciddi bir zenginlik kaynağı olduğu halde her nedense çok uzun bir zamandır bu ücretler tam ve eksiksiz olarak alınmamaktadır.

Türkiye’nin Karadeniz’de de hukuki herhangi bir ihtilafı bulunmamaktadır. En son Sakarya sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi bu yüzden herhangi bir probleme ya da itilafa konu olmamıştır. Öngörülen rezervin kesin olarak ispatlanarak işletmeye alınması da bütçemize son derecede önemli bir katkı yapacaktır.

Türkiye için sorunlu alanlar Akdeniz kıyılarıdır. Lozan anlaşması Akdeniz kıyıları ile ilgili Türkiye’nin hak ve hukukunu belirleyen temel ve ilk anlaşmadır. Bu anlaşmanın hiçbir koşulundan asla taviz verilmemelidir.

Akdeniz’de en büyük sorun ise Yunanistan ile yaşanmaktadır, Hem Kıbrıs sorununun bir yansıması ve hem de Ege denizinde yaşanan sorunlar Türkiye’nin Akdeniz’de bulunan kaynaklardan hakkı olanı almasını ve kullanmasını engellemektedir.

Yunanistan ve Rum kesimi ile adalet ve hukuk çerçevesinde bir uzlaşı sağlamak ne yazık ki bugüne kadar mümkün olmamıştır. Özellikle her iki ülkenin de Avrupa Birliği üyesi olması ve birliğin gücünü de arkalarına alarak maksimalist politikalar gütmesi uzlaşının önündeki en büyük engeldir.

Türkiye görüldüğü kadarı ile Akdeniz politikalarında tamamı ile yalnız başına kalmıştır. Bu coğrafyada bulunan zenginlik kaynaklarından pay alabilmek istiyorsak öncelikle bu yalnızlığı kırmamız gerekir. Libya ile imzalanan mutabakat metni başlangıç olarak doğru bir adım olsa dahi bu yalnızlığı kırmak için yeterli değildir.

Akdeniz’in doğusunda Türkiye, Mısır, Suriye, İsrail, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rum Kesimi , Lübnan ve Libya kıyıdaş devletlerdir. Türkiye’nin bu kıyıdaş devletlerden Lübnan, KKTC ve Libya’da ki Saraç hükumeti hariç geri kalanı ile ciddi sorunlar yaşadığı göz önüne alınırsa sorunun çözümlenmesinin hiç de kolay olmayacağı da açıkça görülecektir.