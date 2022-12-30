Denizi kirleten İtalya bandıralı gemiye 11 milyon 301 bin liralık rekor ceza 

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KOCAELİ, (DHA)- İZMİT Körfezi’ndeki limanda demirli İtalyan bandıralı geminin denizi kirletmesi nedeniyle, 11 milyon 301 bin 601 lira ile rekor ceza kesildi.

İzmit Körfezi’nde, limanda demirli geminin denizde petrol türevi kirliliğe neden olması üzerine yetkililere haber verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, limana gelerek incelemelerde bulundu. Denizi kirlettiği belirlenen İtalya bandıralı ‘Grande Ellade’ isimli Ro-Ro’ya 11 milyon 301 bin 601 lira ile rekor ceza kesildi. Şimdiye kadar kirliliğe neden olan bir gemiye en yüksek miktardaki ceza kesildiği belirtilirken; geminin etrafına bariyerler çekilerek kirliliğin yayılması engellenmeye çalışıldı. Bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı. (DHA)

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