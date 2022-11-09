Denizden tomruk nakliyatı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Dalaman ilçesinde, karadan ulaşım olmayan noktalarda kuruyan ve kesimi yapılan ağaçlardan elde edilen tomrukların nakliyatı denizden yüzdürülerek yapılıyor.

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Göcek açıklarındaki Martı Koyu’nda, doğal olarak ya da böcek zararlısı yüzünden 1197 kızılçam ağacı kurudu. Kuruyan ağaçlar kesilerek traktörlerle sürütme yöntemiyle deniz kenarına taşınıyor. Burada, sıralama yapılarak bağlanan tomruklar, denizden yaklaşık 5 mil mesafedeki Kille Koyu’na taşınıyor. Tomruklar buradan da kamyonlara yüklenerek orman deposuna naklediliyor. (DHA)

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