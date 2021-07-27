Denizde kaybolan Serhat’ın 4 gün sonra cesedi bulundu 

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’nun Abana ilçesinde, cumartesi günü serinlemek için girdiği denizde kaybolan Serhat Özcan’ın (18) 1,5 kilometre açıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Kentte yaşayan Serhat Özcan, cumartesi günü, 2 arkadaşıyla gittiği Abana’da serinlemek için denize girdi. Özcan, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Aynı gün ve pazar ile pazartesi yapılan aramalarda Özcan’dan ize rastlanılmadı. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı 3’üncü Dalış Timi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekiplerinin katıldığı çalışmalar, bu sabah yeniden başlatıldı. Serhat Özcan’ın, denize girdiği yerden 1,5 kilometre açıkta cansız bedeni bulundu. Denizden çıkarılan Özcan’ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Abana Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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