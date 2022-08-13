Denizde kalp krizi geçirdi, hastanede kurtarılamadı

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın İnkum tatil beldesinde, denizde kalp krizi geçiren Mehmet Öztürk (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bartın’da oturan Mehmet Öztürk, ailesiyle birlikte İnkum tatil beldesine geldi. Öztürk, denize girdiği sırada fenalaşarak yardım istedi. Cankurtaran tarafından denizden çıkarılan Öztürk’e ilk müdahale kumsalda sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk’ün ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tespit edildi. (DHA)

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