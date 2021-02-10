Ana Sayfa Güncel Haberler Denizde erkek cesedi bulundu – Fotoğraflar
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Başakşehirlileri afetlere karşı bilinçlendirecekler
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Tuzla’da pazar denetimleri ile etiketsiz ürün satışının önüne geçiliyor
İSTANBUL, (DHA) - Tuzla’da kurulan semt pazarlarında Tuzla Belediyesi Zabıta Ekiplerinin yaptığı denetimler ile pazar esnafının satış yaptığı ürünlerin etiketsiz satılmasının önüne geçiliyor. Ayrıca...
Bıçaklı gaspçılar tutuklandı, ‘Biz gasbetmedik, parayı onlar verdi’ dedi
Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 2 kişinin farklı saatlerde yolunu kesip, bıçak göstererek, cep telefonlarını ve 2 bin 800 lirasını gasbeden Necip Fazıl Özcoplan (21), Durmuş Serin...
Uzmanlar, internetten alınan ilaçlara karşı uyardı
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