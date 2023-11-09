Tekirdağ'da deniz yüzeyinde Türen Demircioğlu'nun (78) cesedi bulundu. Demircioğlu'nun kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi sahilinde gezenler, deniz yüzeyinde hareketsiz birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, denizdeki kişinin Türen Demircioğlu olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Denizde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Demircioğlu'nun cenazesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatılırken, Demircioğlu kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.