Denizde akıntıya kapılan Ömer, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Ünye ilçesinde, akıntıya kapılan ve Su Kazalarını Engelleme Merkezi ekiplerince boğulmak üzereyken denizden çıkarılan Ömer Mustafa Çoban (15), 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Olay, 1 Temmuz’da ilçenin Atatürk Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte denize giren Ömer Mustafa Çoban, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Arkadaşları, akıntıya kapılarak, gözden kaybolan Ömer’e ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi’ne bağlı ekipler, Çoban’ı boğulmak üzereyken sudan çıkardı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Çoban, buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ömer Mustafa Çoban, 7 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

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