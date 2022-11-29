Deniz Yüce Başarır ikinci baskısını yapan kitabı Perde Kapanmasa Görecektiniz’i 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda imzalıyor!

- Reklam -

Kent Oyuncuları’nın kurucularından usta tiyatro adamı Kâmran Yüce’nin kızı, deneyimli yayıncı Deniz Yüce Başarır’ın, Türkiye tiyatrosunun tarihine ışık tutan Perde Kapanmasa Görecektiniz, Kâmran Yüce’nin Arşivinden Kent Oyuncuları’nın Kuruluş Hikâyesi (1959-1986) adlı kitabının ikinci baskısı çıktı! Kâmran Yüce’nin özel arşivinden yola çıkan Deniz Yüce Başarır, kültür sanat dünyasında büyük heyecanla karşılanan kitabında Kent Oyuncuları’nın, namı diğer Kenter Tiyatrosu’nun tarihini tanıklıklar, belgeler ve fotoğraflarla anlatırken satır aralarında küçük bir kız çocuğunun duygularına da yer veriyor.

Deniz Yüce Başarır, günümüz Türk tiyatrosuna paha biçilemez katkıları olan topluluğun hikâyesini ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde aktaran kitabını 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda imzalayacak. Başarır, 3-4 Aralık ve 10-11 Aralık tarihlerinde 11.00-17.00 saatleri arasında 2. Salon 281-282 no.lu stanttaki İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri standında okurlarıyla buluşacak.

Sayısız yazarın eserlerinin okurlara ulaşmasına aracılık eden, yayıncılık dünyasının deneyimli ismi Deniz Yüce Başarır’ın bu defa kendisinin kaleme aldığı Perde Kapanmasa Görecektiniz, Kâmran Yüce’nin Arşivinden Kent Oyuncuları’nın Kuruluş Hikâyesi (1959-1986) adlı kitabı, ilk olarak 2021 yılının ekim ayında okurlarla buluştu. Türkiye tiyatro tarihinin önemli kaynaklarından biri olarak raflarda yerini alan kitap, gördüğü ilgi üzerine ikinci baskıya girdi.

Perde Kapanmasa Görecektiniz; topluluğun kurucu ekibinde yer alan, oyunculuğunun yanı sıra tiyatronun dergi, afiş, ilan, basınla ilişkiler gibi işlerini de yürüten Kâmran Yüce’nin arşivine dayanıyor. Uzun bir araştırma sürecinin sonucunda ortaya çıkan kitap, adını Yüce’nin Gölge adlı şiirinin bir dizesinden alıyor. Kitap Kent Oyuncuları’nı arşivler, belgeler ve fotoğraflarla olduğu kadar gözlemci bir kız çocuğunun duygularıyla da ortaya koyuyor.

Kent Oyuncuları’nın, namı diğer Kenter Tiyatrosu’nun hikâyesini anlatan Perde Kapanmasa Görecektiniz, okurları Türkiye tiyatro tarihinde uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Deniz Yüce Başarır’ın hatırladıklarını, kendi çocukluk anılarını da katarak yazmaya koyulduğu kitap Haldun Dormen, Genco Erkal, Göksel Kortay, Sema Özcan (Sarper), Salih Sarıkaya, Güler Ökten, Candan ve Uğur Say, Gül Onat, Mehmet Birkiye ve Mustafa Alabora’nın anlattıklarıyla daha da zenginleşiyor. Perde Kapanmasa Görecektiniz, hem dünya tiyatro edebiyatının hem de bu topraklarda yazılan metinlerin binlerce seyirciye ulaşmasını sağlayan, günümüz Türk tiyatrosunun önemli isimlerini yetiştiren Kent Oyuncuları’nın ilham veren hikâyesini ölümsüzleştirirken 60’lı yıllarda tiyatronun Türkiye için ne anlama geldiğini de hatırlatıyor.

Harbiye’deki anılarla yüklü sahnenin perdeleri Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter’le açılsa da kitapta sadece onların değil, gişe memurundan dekoratöre, ışık tasarımcısından yer göstericiye herkesin sesi duyuluyor. Tiyatronun bir ekip işi olduğunun, sadece tiyatroda değil yapılan her işte elbirliğine önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Perde Kapanmasa Görecektiniz ekip olabilenlerin, zarif ve kibar insanların, mesleğini gönülden sevenlerin, sanatın değerini bilenlerin yolundan gidiyor. Kitap, tiyatroyu meslek olarak seçenler ya da seçmek isteyenler, günümüz tiyatrocuları ve tiyatroları için de adeta bir rehber niteliği taşıyor. Deniz Yüce Başarır’ın kaleme aldığı Perde Kapanmasa Görecektiniz, Kâmran Yüce’nin Arşivinden Kent Oyuncuları’nın Kuruluş Hikâyesi (1959-1986), İstanbul Kitapçısı’nın mağazalarında ve başta istanbulkitapcisi.com olmak üzere internet satış sitelerinde okurlarını bekliyor.