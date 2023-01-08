Deniz Kuvvetleri, Hamza’nın ‘savaş gemisi’ görme hayalini gerçekleştirdi

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ANKARA, (DHA)- DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde 3’üncü sınıf öğrencisi Hamza Albayrak, okullarının deniz kenarında olmasına rağmen hiç savaş gemisi görmediğini belirterek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mektup yazıp bu konuda yardım istedi. Deniz Kuvvetleri, Hamza ve arkadaşlarını Zonguldak’ın Ereğli ilçesine davet ederek burada hayalini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akçakoca ilçesindeki Osmaniye İlkokulunda eğitim gören 3’üncü sınıf öğrencisi Hamza Albayrak, savaş gemisi görme hayalini gerçekleştirebilmek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bir mektup yazdı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yazılan mektupta ise, “Bu güzel hayalini gerçekleştirmek için arkadaşlarımız sana ulaşacaklar ve gemilerimizi tanımana yardımcı olacaklar” denildi.

Ardından Karadeniz Bölge Komutanlığı, Hamza ve arkadaşlarını okulunda ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Hamza ve arkadaşları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemileri ziyaret etmek üzere Karadeniz Ereğli’ye davet edildi. Hayalinin peşinden giden Hamza, hem kendi hayaline kavuştu hem de arkadaşlarına yepyeni bir dünyanın kapılarını araladı. Mutluluk ve heyecanları yüzlerinden okunan öğrenciler hem Deniz Kuvvetleri’ni hem de gemileri yakından tanıma fırsatı buldu. (DHA)

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