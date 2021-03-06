Deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nin güneyindeki antik liman, denizde yaşanan çekilme sonrası iyice ortaya çıktı.

Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Atik Kenti’nin güneyindeki antik liman, denizde yaşanan çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. 3000 yıl önce döşenen taşlar görünür hale gelirken, mendirekleri, iskelesi ve dalgakıranları su yüzeyinin üzerine kadar yükseldi. Limanda kazı çalışmasının başlaması için büyük çaba sarf eden ve bölgenin korunması için çalışmalar yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, liman inşaatına giderek incelemelerde bulundu.

Yaşanan coğrafik olay sonrası deniz çekilmesi ile limanın ortaya çıktığına vurgu yaparak kazı çalışmalarının bir an önce başlatılması gerekliliğini bir kez daha kamuoyunun gündemine taşımak istediklerine belirten Başkan Tarhan, “Bir deniz çekilmesi olayı var. Küçük bir oranda çekilme dahi olsa 3000 yıllık tarihi liman kalıntılarını suyun yüzeyine çıkarmaya yetti. Soli Pompeiopolis Limanı Akdeniz’de izleri olan tek liman. Doğu ve Batı mendireğinin uçlarını görüyoruz. O tarihi taşların artık su yüzeyinde olduğunu görüyoruz. Bunu görmemek mümkün değil. O taşların şekillerinden ve izlerinden bunun 2000-3000 yıllık bir tarihi yaşattığı görülecektir. Bu limanı ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu tarihi antik limanı mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetiminde ve tabi ki onların desteği ile ortaya çıkarmak gerekiyor” dedi.

Daha önce limanda çalışmaların başlatılması için çeşitli çağrı ve girişimlerde bulunduklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Bu yıl bu çağrıyı biraz daha genişletiyorum. Yeni bir çağrı yaparak herkese destek olmaları konusunda seslenmek istiyorum. Mersin’de ve Mersin’in dışındaki özel kuruluşlar, özel kişiler dahil buraya destek olmalarını, şartlı olarak bağış yapmalarını istiyorum ki kazı süresi uzasın. Kazı miktarı çoğalsın. Aratos’un mezarı ortaya çıksın. Antik limanda kazı çalışmaları başlasın. Yine Pompeiopolis’deki yaklaşık 200 kadar sütunun bugün çok az miktarı ayakta, onların ayakta kalmasını sağlayalım. Bu devlet desteğinin yanında odalar, sivil toplum kuruluşlarının manevi desteği, özel kişilerin destekleri ile daha da gelişecektir. Aksi bir durumun gerçekleşmesi halinde bizlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın bu tarihi kalıntıların yükseldiğini görmesi mümkün değil” diye konuştu.

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