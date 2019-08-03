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Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı

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Paylaştığı bikinili pozlarla adından söz ettiren başarılı model Deniz Akkaya, yeni yaşını da paylaştığı cesur kıyafetli fotoğrafıyla kutladı.

Kızıyla verdiği mayolu pozlardan dolayı gazeteci Cengiz Semercioğlu ile kavga eden model Deniz Akkaya, 42’nci yaşını da cesur kıyafetli fotoğrafıyla kutladı.

“ÖVÜNEREK SÖYLÜYORUM 42 OLDUM”

Son zamanlarda yaptığı sivri çıkışlarla sık sık gündeme gelen güzel model Deniz Akkaya, tatil yaptığı Mikonos Adası‘ndan bir fotoğraf paylaştı. Akkaya fotoğrafına “Az önce, övünerek söylüyorum 42 oldum. Evimden uzakta en sevdiğim insanlar ile kutluyorum. Sizi kocaman öpüyorum” notunu yazdı.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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