Ünlü halk bilgesi Nasrettin Hoca’ya sormuşlar :-Hocam, insanlar sabah kalkınca dört bir yana gitmekteler ve yatana kadar böyle devam etmekteler,hepsi bir tarafa gitse daha iyi olmaz mı?





Hoca : İnsanların hepsi tek tarafa giderse dünyanın dengesi bozulur! demiş… Yaratılışında ğik eksen üzerine kurulmuş olarak, kendi etrafında ve güneşin etrafında dönen dünya denge ile ayakta kalmakta, hayata renk,ahenk, uyum, heyecan, mutluluk,bereket katmaktadır.

Dört ana ve dört ara yönü olan yer yüzünde bütün varlıklar bir ahenk, uyum ve devamlılık çerisinde yaşamlarını sürdürmekteler. Bu farklılık, ve çeşitlilik doğada, insanda, bütün anlılarda ve cansız varlıklarda kendisini gösterir. yedi ve yetmiş iki renkte,gök kuşağına ansıyan uyum ve farklılık, bütün alanlarda kendisini gösgterir. Tek renk, tek yapı ve tek lmak yerine çok renk, çok görüş, düşünce,fikir,inanç ile birlikte farklı olanların uyumu ile aşam daha ahenkli, sevimli,sürekli,canlı, heyecanlı ve sürdürülebilir olabilmektedir.

Yaşamın sonsuzluğu sürdürülebilirlik kavramının içeriğinde gizlidir.Yaşam denge unsuru ile bütünleştiği zaman sonsuz ve uyumlu olabilmektedir. Ruh ve beden arasında da denge olmalıdır. İnsan ve insanlar arasında, insan ve dünya arasında da denge korunmalı… Mizah sergilerindeki yazılar ve karikatürlerin büyük çoğunluğu dengesizlikleri, dengeyi siyah ve beyaz farkını vurgulayarak toplumlarda farkındalık yaratmak üzerinedir. Konular, İyilik-kötülük,fakirlik-zenginlik,güzellik- çirkinlik,başarı- başarsızlık,sevgi ve nefret,yokluk-varlık arasındaki dengesizliğe akıl ve bilinçle yaklaşmayı öngörmekte.”Anlaya sivri sinek az,anlamaya davul zurna az!” sözü mizahın temel konuları arasındadır.Mizahı anla dengeni ağla.Akıl akıldan üstündür.Aklını, bilgini, görgünü dengeli kullanmayı öğren… Denge ve dengesizlik kavramlarını arşimet terazisinde ayrı kefeler koyarak tartmalı ve kişinin, toplumun , insanlığın ve dünyanın durumu ile geleceği hakkında hüküm yürütülmelidir…Var olmak ve yok olmak dengeye bağlıdır…

“…Fikirle savaş yap, fikirle yarış/Kılıç en sonunda vurulu oğul…”diyen Âşık İbrahim Güleç, insanlar arasında dengenin sağlanması için çok anlamlı yol göstermekte. Uluslararası Hoşgörü Kongresi (12 Haziran 1995)-Antalya Sonuç Bildirgesi’nin ilk maddesi şöyle demekte: “Aslında dinler,siyasi rejimler,ideolojiler,insanlığın mutluluğunu,evrensel barış içinde yaşamasını öngörür…”

Birleşmiş Milletler,Unesco ve diğer dünya örgütlerinin bütün amacı, dünyada ve insanlar arasında dengeyi sağlamak, sürdürülebilir barışı, dostluğu korumak ve savaşları önlemektir.Geçtiğimiz yüz yılda kutuplaşan dünyanın sosyal, tarihi, siyasi ve savunma dengesi bozuktu. Savaşlar giderek arttı.Gelecek yüz yıl için iyi dilekler kaldı… Hayatı doğru anlamak, güzel yaşamak, üretken ve verimli olmak,bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmak, toprakla, doğayla, kendinle ve insanlarla barışık olmak,iyimser ve hoş görülü olmak hayatta DENGEYİ sağlayacak temel kavramlardır.İnsanlık büyük bir duyarlılıkla hoşgörü ve sevgide buluşmalıdır.

Güzellik, kötülük,iyilik ve bunların karşıtları üstüne Homeros’un ve diğer bilgelerin değerli sözleri vardır.” Başkaları için yaşamayan kendi için de yaşayamaz.” Senaka Gök ve yer yüzü ile doğada her şey denge üzerine kurulmuştur.Dengelerin bozulması başta doğaya ve sonra da insanlara çok büyük zararlar vermektedir…