24 C
Ankara
24 Temmuz 2019
Ana Sayfa Yazarlar DENGE !
Yazarlar

DENGE !

Yahya Aksoy
Yahya Aksoy

-

9
0

Ünlü halk bilgesi Nasrettin Hoca’ya sormuşlar :-Hocam, insanlar sabah kalkınca dört bir yana gitmekteler ve yatana kadar böyle devam etmekteler,hepsi bir tarafa gitse daha iyi olmaz mı?


Hoca : İnsanların hepsi tek tarafa giderse dünyanın dengesi bozulur! demiş… Yaratılışında ğik eksen üzerine kurulmuş olarak, kendi etrafında ve güneşin etrafında dönen dünya denge ile ayakta kalmakta, hayata renk,ahenk, uyum, heyecan, mutluluk,bereket katmaktadır.

Dört ana ve dört ara yönü olan yer yüzünde bütün varlıklar bir ahenk, uyum ve devamlılık çerisinde yaşamlarını sürdürmekteler. Bu farklılık, ve çeşitlilik doğada, insanda, bütün anlılarda ve cansız varlıklarda kendisini gösterir. yedi ve yetmiş iki renkte,gök kuşağına ansıyan uyum ve farklılık, bütün alanlarda kendisini gösgterir. Tek renk, tek yapı ve tek lmak yerine çok renk, çok görüş, düşünce,fikir,inanç ile birlikte farklı olanların uyumu ile aşam daha ahenkli, sevimli,sürekli,canlı, heyecanlı ve sürdürülebilir olabilmektedir.

Yaşamın sonsuzluğu sürdürülebilirlik kavramının içeriğinde gizlidir.Yaşam denge unsuru ile bütünleştiği zaman sonsuz ve uyumlu olabilmektedir. Ruh ve beden arasında da denge olmalıdır. İnsan ve insanlar arasında, insan ve dünya arasında da denge korunmalı… Mizah sergilerindeki yazılar ve karikatürlerin büyük çoğunluğu dengesizlikleri, dengeyi siyah ve beyaz farkını vurgulayarak toplumlarda farkındalık yaratmak üzerinedir. Konular, İyilik-kötülük,fakirlik-zenginlik,güzellik- çirkinlik,başarı- başarsızlık,sevgi ve nefret,yokluk-varlık arasındaki dengesizliğe akıl ve bilinçle yaklaşmayı öngörmekte.”Anlaya sivri sinek az,anlamaya davul zurna az!” sözü mizahın temel konuları arasındadır.Mizahı anla dengeni ağla.Akıl akıldan üstündür.Aklını, bilgini, görgünü dengeli kullanmayı öğren… Denge ve dengesizlik kavramlarını arşimet terazisinde ayrı kefeler koyarak tartmalı ve kişinin, toplumun , insanlığın ve dünyanın durumu ile geleceği hakkında hüküm yürütülmelidir…Var olmak ve yok olmak dengeye bağlıdır…

“…Fikirle savaş yap, fikirle yarış/Kılıç en sonunda vurulu oğul…”diyen Âşık İbrahim Güleç, insanlar arasında dengenin sağlanması için çok anlamlı yol göstermekte. Uluslararası Hoşgörü Kongresi (12 Haziran 1995)-Antalya Sonuç Bildirgesi’nin ilk maddesi şöyle demekte: “Aslında dinler,siyasi rejimler,ideolojiler,insanlığın mutluluğunu,evrensel barış içinde yaşamasını öngörür…”

Birleşmiş Milletler,Unesco ve diğer dünya örgütlerinin bütün amacı, dünyada ve insanlar arasında dengeyi sağlamak, sürdürülebilir barışı, dostluğu korumak ve savaşları önlemektir.Geçtiğimiz yüz yılda kutuplaşan dünyanın sosyal, tarihi, siyasi ve savunma dengesi bozuktu. Savaşlar giderek arttı.Gelecek yüz yıl için iyi dilekler kaldı… Hayatı doğru anlamak, güzel yaşamak, üretken ve verimli olmak,bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmak, toprakla, doğayla, kendinle ve insanlarla barışık olmak,iyimser ve hoş görülü olmak hayatta DENGEYİ sağlayacak temel kavramlardır.İnsanlık büyük bir duyarlılıkla hoşgörü ve sevgide buluşmalıdır.

Güzellik, kötülük,iyilik ve bunların karşıtları üstüne Homeros’un ve diğer bilgelerin değerli sözleri vardır.” Başkaları için yaşamayan kendi için de yaşayamaz.” Senaka Gök ve yer yüzü ile doğada her şey denge üzerine kurulmuştur.Dengelerin bozulması başta doğaya ve sonra da insanlara çok büyük zararlar vermektedir…

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikErdoğan: Yaptırım tehdidi, Türkiye’yi haklı davasından vazgeçiremeyecek
Sonraki İçerikTayyip’in partisi ve siyasi kast sistemi
Yahya Aksoy
Yahya Aksoyhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Kulağın kuru tutulması dış kulak enfeksiyonundan koruyabilir

Editör -
kulak kanalının saç kurutma makinesi ile kurutulması gibi basit önlemlerle dış kulak yolu iltihaplanmalarından korunabildiğini ifade etti.

Facebook’un başı sahte Libra satıcıları ile dertte

Sınır ihlali yapan Rus uçağına uyarı ateşi açıldı

Uzmanlardan buz uyarısı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yazarlar

Tayyip’in partisi ve siyasi kast sistemi

Orhan Uğuroğlu -
Abdullah Gül ve Ali Babacan bir yandan, Ahmet Davutoğlu diğer yandan AKP milletvekilleri, teşkilatları ile üyelerini yeni partilerine katmak için harıl harıl çalışıyorlar.
Devamını Oku
Yazarlar

Faiz indiriminin mantığı var mı?

Murat Özbülbül -
Merkez Bankası başkanı Murat Çetinkaya’nın yasalara ve teamüllere aykırı olarak görevden alınıp yerine yeni başkan Murat Uysal’ın atanması sonrası yapılacak ilk toplantı olacak.
Devamını Oku
Yazarlar

Davutoğlu: Suçluysam sizler de suçlusunuz

Orhan Uğuroğlu -
Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz tatilinde ama siyasi meteorolojiye göre son 17 yılın en sıcak günlerini yaşıyor.
Devamını Oku
Yazarlar

Rant, Rant Kollama ve Türk Ekonomisi

Murat Özbülbül -
David Ricardo ekonomi biliminde rant kavramını tanımlayan ilk ekonomisttir. Ricardo’yagöre rant doğanın cömertliğinden değil aksine cimriliğinden kaynaklanmaktadır.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71