Denetimlerde otomobilinden ekmek bıçağı çıkan kişi; meyve soymak için kullanıyorum

Vedat BAYRAKTAR – Zeki GÜNAL- Murat KORKMAZ – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ denetimi yapıldı. İstanbul genelinde helikopter destekli yapılan denetimlerde otomobilinden büyük bir ekmek bıçağı çıkan kişi, “Meyve soymak için yanımda” dedi. Bıçağa el konuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah saat 11.00’den itibaren 39 ilçede ‘Yeditepe Huzur’ denetimi başlatıldı. Denetime Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Denetimlerde, araç sürücülerine Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Ayrıca, el çantaları, valizler ve araçlarda kontrol yapıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Fatih’te bir otomobilde yapılan aramada büyük bir bıçak ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü, “Meyve soymak için yanımda taşıyorum” dedi. Polis ekipleri bıçağa el koyarak sürücü hakkında işlem başlattı. Kusurlu bulunan bazı araçlar ise trafikten men edilerek, otoparka çekildi.

KADIKÖY VE TAKSİM’DE DE DENETİM

Taksim Meydanı’nda da denetim yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimlere de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik polisleri ve özel harekat polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Sürücü ve yolculara genel bilgi taraması (GBT) uygulandı.

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