Denetimde kesilen cezayı Türkiye’den çıkarken ödeyebileceğini öğrenince sevindi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Türkiye’de ilk kez hafta içerisinde dün akşam uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu 5 kişiye Avcılar’da cezai işlem uygulandı. Kesilen ceza miktarını öğrenince paniğe kapılan, “Yanımızda bu kadar para yok” diyen Filistin’li genç, ödemeyi yurt dışına çıkışı sırasında yapabileceklerini öğrenince, “Türkiye çok güzel, Filistin’e gitmek yok” dedi.

Avcılar’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim noktaları oluşturdu. Namık Kemal Caddesi’ndeki denetim noktasına saat 21.00’den sonra gelenlere kısıtlamanın ilk kez hafta içerisinde uygulanmasının da etkisi ile saati aşanlara esnek davranılarak, bir dahaki sefere daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuldu. Saat 22.00’den sonra ilçeye gelen araç sayısı büyük ölçüde azaldı.

CEZAYI DUYUNCA PANİĞE KAPILDILAR

Denetim noktasında bindikleri takside durdurulan 2’si Filistinli ve 1’i Tunuslu 3 kişi, Şirinevler’de bir yakınlarının evinde uykuya kaldıklarını, sokağa çıkma kısıtlamasından haberleri olmadığını öne sürdüler. Bu kişilere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150’şer TL idari cezası kesildi. Israrla ne kadar ceza ödeyeceklerini soran kişiler rakamı öğrenince, “Bizde bu kadar para yok” diyerek paniğe kapıldı. Kendilerine cezayı yurtdışına çıkış sırasında ödeyebilecekleri bildirilince de Filistin’li genç gülerek, “Türkiye çok güzel. Filistin yok Türkiye var” dedi.

Bu arada durdurulan iki taksiden birinde bulunan yabancı uyruklu iki kişiden birinin elinde pasaport bulunurken, arkadaşının elinde kimlik dahil hiçbir resmi belge olmadığı belirlendi ve bu kişiler de durumları incelenmek üzere ve sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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