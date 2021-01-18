Demre’de kış ortasında bahar yaşanıyor

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE’de son günlerde kar yağışı etkisini gösterirken, gündüz sıcaklığının 22-23 dereceye ulaştığı, bitkiler ve ağaçların çiçek açtığı Antalya’nın Demre ilçesinde ise baharı andıran görüntüler oluştu.

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Demre’de ise bahar havasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının ocak ayında bile bazı günler 22- 23 dereceye çıktığı ilçenin büyük bölümünde çiçekler açtı. Başta Myra Antik Kenti olmak üzere her yerde papatyalar, yabani güller, yabani laleler, sarı çiçekler, Japon güllerinden arılar polen toplamaya başladı. Beymelek Mahallesi’nde bir badem ağacı çiçek açarken, üretici Özdemir Sevinç’in bahçesindeki çiçek açan limon ağaçları da görenleri şaşırttı. Demre’deki görüntüler kış mevsiminden ziyade bahardan günleri andırdı.

Beymelek Mahallesi’ndeki çiçek açan badem ağacının fotoğrafını çeken Erhan Yücesan, “Kışın ortasındayız. Türkiye’nin birçok yeri karla mücadele ederken, Demre’de gördüğünüz gibi badem ağaçları çiçek açmış durumda” dedi.

Bahçesindeki limon ağaçları çiçek açan Özdemir Sevinç de, “Ocak ayının ortasındayız. Havaların sıcak gitmesinden dolayı limon ağaçları çiçek açtı. Havalar soğuk olursa bu çiçekler ölür. Limonun meyvesi olmaz” diye konuştu.

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