Demre’de bitmeyen yazın keyfini turistler çıkarıyor

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE’nin birçok yerinde soğuk havanın etkisini göstermesiyle yüksek yerlere kar yağarken, Antalya’nın Demre ilçesindeki dünya cenneti Kekova’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yatlarla Kekova’ya gelen yabancı turistler doğanın, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, Antalya’nın Demre ilçesindeki dünya cenneti Kekova’da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Demre’ye gelen yerli ve yabancı turistler, yatlarla çıktıkları Kekova turunda bölgenin güzelliklerini görme fırsatı buluyor. Özellikle bu mevsimde Demre’yi en çok tercih edenler Rusya ve eski Sovyet ülkelerinden gelen turistler oluyor. Demre’nin Çayağzı Limanı’ndan yatla Kekova turuna çıkan turistler, Batık Kent, Simena Antik Kenti’ni görme fırsatı bulurken, güneşli havanın tadını da yatın üstünde ve önünde güneşlenerek çıkarıyor. Turistlerden bazıları yatın verdiği yüzme molasında Akdeniz’in mavi sularına dalıyor. Turistlerin yazdan kalma güzel bir günü yaşadıkları gezinti, Çayağzı Limanı’nda sona eriyor.

Kekova’da denizin ve dansın tadını çıkaran Rus Anna Avdeeva, “Türkiye’ye ilk kez tatile geldim. Kekova’da geçirdiğim bugün tatilimin en güzel günü oldu. Burası gerçekten bir dünya cenneti. Bu mevsimde denize girmek benim için bir rüya. Deniz çok harika idi. Doyasıya yüzdüm. Herkese tavsiye ediyorum ve edeceğim. Kekova’ya gelin” dedi.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinden gelen Nikina Krutov, “Türkiye’ye beşinci kez, Kekova’ya ilk kez geldim. Bu mevsimde denize girmek Rusya’da yaşayan birisi için tam bir rüya. Çünkü gündüz bile benim şehrimde hava sıcaklığı 2 derece. Kekova’ya bugüne kadar niye gelmedim diye çok kızdım kendime. Kekova gerçekten büyüleyici bir güzellik. Yine geleceğim” diye konuştu.

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