Demre’de, batan dev gemi parçalanarak çıkarılıyor

Ahmet ACAR/ DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Demre ilçesi Kekova Koyu önünde batan 110 metrelik Zorbey adlı kuru yük gemisi, dalgıçlar tarafından parçalanarak, deniz yüzeyine kurulan özel bir platform yardımıyla çıkarılıyor. Gemiyi çıkarma çalışmalarını yürüten firmanın sahibi Kemal Aras, “1200 tona yakın demir yığını, kablo yığını, plastik var. Biz bunları yaklaşık bir ay içerisinde çıkararak, burayı eski haline getirip, dünyanın en güzel koyunu turizme açmayı planlıyoruz” dedi.

Kamboçya bandıralı ‘Zorbey’ adlı 110 metre uzunluğundaki 2 bin 400 grostonluk kuru yük gemisi, Rusya’nın Yieks Limanı’ndan yüklediği 3 bin 19 ton buğdayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitmek üzere demir aldı. Kaptanlığını Ahmet Mithat Birtan’ın yaptığı gemi, 3 Kasım 2011 tarihinde Kaş ile Demre arasındaki Karaada açıklarında kayalıklara çarptı. Hasar gören gemi, Kekova Koyu’nda demirledi. İstanbul’dan gelen ekip, gemiyi onaramadı. Denize mazot sızmaya başlamasının ardından Zorbey Gemisi, Antalya’dan gelen bir römorkör tarafından 4 Kasım 2011 tarihinde Kekova’daki Tersane Koyu’nun arkasındaki açık denizdeki bir koya çekildi. Buğday yükü ile 2012 yılının ocak ayı içinde ağır ağır denize gömülen gemi 10 yıldır su altında yatıyor. Gemideki buğday, ambarların patlaması ile yok oldu.

15 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

Merkezi İstanbul’da bulunan Aras Denizcilik, Zorbey adlı kuru yük gemisinin 35 metre derinlikteki enkazını çıkarmak için çalışma başlattı. Kısa süre önce batığın yanına üzerinde 100 tonluk vinç olan bir platform getirildi. 5’i dalgıç, biri dalgıç amiri olan 15 kişilik profesyonel bir ekiple 5 günde Mersin’den Demre’ye gelen platform bölgeye yerleştirildi. Ardından dalgıçlar, su altındaki geminin bin tonluk demirini 30 ila 50 ton arasındaki parçalara ayırdı. Dev parçalar üzerinde zincir bağlanacak halkalar oluşturuldu. Dalgıçlar, vinçten su altına indirilen çelik zincirlere bağlayıp, vinçle su üstüne aldıkları dev parçaları, platformun üstüne bırakıyor. Çekim yapılırken arka arkaya 34 tonluk ve 28 tonluk iki parça çıkarıldı. 400 ton atık taşıma kapasitesi olan platformda toplanan 300- 350 ton atık, platformla çekilerek, Demre’deki alt yapısı tamamlanan yeni Demre Yat Limanı’na taşınıyor. Burada tekrar vinçle karaya indirilen dev parçalar, küçük parçalara ayrılıyor. Parçalar ardından TIR’lara yüklenerek, İzmir’in Aliağa ilçesine gönderiliyor. Çalışmalar, Demre’deki Likya Uygarlıkları Müzesi görevlilerince denetlenip, gözlemleniyor.

BİR AY İÇİNDE TAMMALANACAK

20 gün önce başlanan çalışmaların bir ay içinde tamamlanması bekleniyor. Suyun altından bin ton demir ve 100 ton plastik, bakır kablo ve gemi aksamının çıkarılması hedefleniyor. Çıkarılan her parçanın sudan çıkışında deniz üstünde bir pas atığı görülüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye özel olarak hazırlanan ve balıklara yaşam alanı olacak dubalar atılacak.

‘DÜNYANIN EN GÜZEL KOYUNU TURİZME AÇACAĞIZ’

Aras Denizcilik’in sahiplerinden Kemal Aras, “2011 yılında batan Kamboçya bandıralı Zorbey isimli geminin bu gördüğünüz Tersane Koyu’nda yaklaşık 10 yıldır batık halde beklemekteydi. Bu işi 15- 20 gündür devam ettiriyoruz. Hava şartlarına göre tabii ki devam ettiriyoruz. Fazla çalışma yapamadık. Şu anda hava güzel gittiği için çalışmalara başladık. Bu gemi, 3 bin ton buğday yükü ile buraya battı. Burada bir çevre kirliliği yaptı o dönemde. Buğdaylar zamanla balıklar tarafından yenip bittikten sonra, burada geminin kendisi çevre kirliliği yapmaya başladı. Bunun için biz bir çalışma başlattık. 1200 ton yaklaşık demir yığını, kablo yığını, plastik var. Biz bunları yaklaşık bir ay içerisinde çıkarıp, burayı eski haline getirip, dünyanın en güzel koyunu turizme açmayı planlıyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI