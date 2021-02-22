Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi hayatını kaybetti

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Muhammed Durna, "Alerjik, hormonal, çevresel, genetik sorunların yanı sıra geçirilen enfeksiyonlar ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak gelişebilen burun eti büyümesi, zor nefes alma, baş ağrısı, koku alamama ve horlama gibi şikayetlere neden oluyor. Yaşam kalitesini bozan pek çok soruna yol açan burun etinden 1 saatte kurtulmak mümkün." ifadelerini kullandı.