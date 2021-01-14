Cumhurbaşkanlığı değerli bir makamdır.Seksen dört milyonu temsil eder.Maalesef Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seksen dört milyonun Cumhurbaşkanı gibi değil;AKP ve MHP’nin Cumhurbaşkanı gibi davranıyor.



Muhalif kişileri tanımıyor.

Hep onları teröristlikle suçluyor.

Yaptığı hareketler yapıcı değil;

CHP,İYİ PARTİ.GELECEK parti,DEVA partisi,DEMOKRAT parti’yi yok saymaktadır.

Ülkemiz kötü günler geçiriyor.

Ekonomi berbat.

Pandemi can alıyor.

Etrafımız düşman dolu.

Cumhurbaşkanının kendini toparlaması gerektir.

Muhalefete kucak açmalı.

Önemli kararlar alırken onların fikirlerini dinlemelidir.

Muhalefeti dışlarsa ülke uçuruma sürüklenir.

Türkiye için muhalefet görüşmelere katılmalıdır.

Demokrasiye saygı duyalım.

Yanlış yapmayalım.

Hep beraber ülkenin hayrı için kararlar verelim.

Cumhurbaşkanlığı sistemi tutmadı.

Halk tek adam istemiyor.

Parlamenter sisteme dönelim.

Vakit geçirmeyin.

Zaman kaybetmeyelim.

Koltuk merakını bırakalım.

Türkiye’yi sevelim.