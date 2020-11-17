Demirtaşoğlu: Çin haksız kazanç elde ediyor

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Çin ürünlerine yüksek vergiler uygulanarak ithalatının önünün kesilmesi istedi.



Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 2020 yılının ilk üç çeyreğinde Çin’den ithal edilen makinelerin toplam tutarının yüzde 50’yi geçmesi üzerine bir açıklamada bulundu. Başkan Demirtaşoğlu, Çin ürünlerinin piyasayı ele geçirdiğini belirterek; “Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinden ithal edilen ürünler çok hızlı bir şekilde artış gösterdi. Bu ithalat 4.5 milyar doları da aştı. Tabi bu durum biz makine üreticilerinin önünü kesiyor. Yerli ve milli makine üretebilmek için canla başla çalışan bizler, bu durumdan oldukça rahatsızız ve bunun için devletimizden bi formül bekliyoruz. Bu formül yerli-milli ürünleri cazip hale getirecek yeni tasarruflar olabileceği gibi ithal edilecek ürünlere ek vergilerin getirilmesi olabilir. Çin’den ithal edilen dampingli ürünler biz sanayicileri oldukça rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.



Uluslararası tüm ticari mevzuatlara aykırı olarak tanınan ayrıcalıklardan yararlanan Çin, dünyanın en büyük makine imalatçısı ve ihracatçısı haline geldi diyerek sözlerine devam eden DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu; “Çin, OECD ülkeleri tarafından belirlenen finansman şartlarına uymayarak, yeni yeni gelişmekte olan ülkelere verdiği finansman destekleriyle haksız bir kazanç elde ediyor. Bu durumdan sadece biz değil, AB’deki makine üreticileri de rahatsız” dedi.