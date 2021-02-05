Demirci Mehmet Efe Nazilli’de anıldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- MİLLİ Mücadele kahramanı Demirci Mehmet Efe, ölümünün 60’ıncı yılında, Aydın’ın Nazilli ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Demirci Mehmet Efe’yi anmak için, Nazilli Eğriboyun Mezarlığı’nda düzenlenen törene, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Demirci Mehmet Efe’nin yakınları ve basın mensupları katıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Demirci Mehmet Efe’nin kabrine çiçek bırakıldı.

Özgürlüğün ve Cumhuriyet’in değerinin ancak tarihin iyi araştırılması ve öğrenilmesi ile mümkün olabileceğini dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Demirci Mehmet Efe’yi daha büyük program ve törenlerle anmak isterdik lakin salgın dönemi alınan tedbir kararları doğrultusunda insan sağlığının korunmasını da göz önünde bulundurarak böyle bir program yaptık. Kaymakamımıza ve aile eşraflarına çok teşekkür ediyoruz. Memleketimizin kurtulmasında, cumhuriyetimizin kurulmasında büyük katkı sunan Demirci Mehmet Efe’yi anmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda bu bilinçle bütün gençlerimizin şuurlanmasını diliyoruz. Efemiz ile ilgili yazılmış pek çok kaynak var. Onları gençlerimizin okumasını istiyoruz. Ülkemizin ne zorluklarla kurulduğunu, özgürlüğün kıymetinin bedelinin bu eserlerle anlaşabileceğine inanıyoruz. Bu anlamda tarihimizi aydınlatan tüm yazarlarımıza, araştırmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ailelerinin çok güzel anıları var, gençlerimizin onlarla temas kurmalarını istiyoruz. Bu değerler zor kazanılıyor ancak çok kolay kaybediliyor. Allah bir daha o zorlukları yaşatmasın. Efemiz, bu sürecin içerisinde önderlik yapmıştır. Canını, malını, tüm varlığını ortaya koymuştur. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah biz de her zaman onlara yaraşır işler yapmaya çalışacağız. Ailelerine sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.

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