Demirbağ’dan Türklük ve hukuk çıkışı

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Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ son günlerde tartışma konusu olan Anayasada Türklük kavramı ve siyasi suikastler konusunda açıklamalarda bulundu.

HUKUKSUZLUK MİLLETİ DEVLETTEN KOPARIR

Devletin adaleti sağladığı ölçüde güçlü olduğunu ifade eden Demirbağ şunları söyledi : Millet yani vatandaşlarımız devletlerine hukuk ile bağlıdır. Çeteleşmenin hakim olduğu, hukuk kurallarının hiçe sayıldığı bir ülkede devlet ile millet arasındaki bağ kopar. Ülkece yıkım yaşarız. Devleti yönetenlerin bu hassasiyeti yaşaması gerekir. Eğer bu durumu önemsemiyorlarsa milletimizle birlikte seçimlerde gereğini yaparız.

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FERİŞTAHLARI GELSE TÜRKLÜĞÜ ANAYASAMIZDAN ÇIKARAMAZLAR

DEVA Partisinin Anayasadan Türklüğü çıkarma açıklamasına da değinen Demirbağ, “Bizim haritalarımızı birilerinin efendileri cetvelle çizmedi, bağımsızlığımızı İngiliz Kraliçesi lütfedip bağışlamadı. Aziz Türk Milletinin kanıyla canıyla çizdiği sınırlar içinde kurduğu bağımsız yaşama felsefesinin teminatı olan anayasamızda bulunan Türklük kavramını Anayasadan çıkararak ülkemizi parçalama arzusunda olanlar değil Feriştahları gelse karanlık emellerini gerçekleştiremezler.